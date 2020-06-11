Уфа, , 09:57 — REGNUM Кредиты с нулевой ставкой для малого и среднего бизнеса на сумму в 1,7 миллиарда рублей одобрили банки в Башкирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Нацбанка по республике.

По сообщению пресс-службы банка, эти целевые кредиты выдаются предпринимателям для поддержания занятости. По информации на 3 июня текущего года, более 700 бизнесменам Башкирии одобрили кредиты с нулевой ставкой на общую сумму порядка 1,7 млрд рублей. В настоящее время банки рассматривают еще свыше 900 заявлений.

Отмечается, что эту меру поддержки могут получить организации из наиболее пострадавших отраслей экономики. Эти отрасли определены правительством РФ.

Сообщается, что кредитными каникулами и реструктуризацией воспользовались свыше 1700 предпринимателей республики на общую сумму 6,2 млрд рублей. Из этого числа свыше 1100 бизнесменов получили кредитные каникулы, а порядка 600 представителей бизнеса воспользовались реструктуризацией по собственным программам кредитных учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: На новосибирских рынках разрешили продавать непродовольственные товары