Москва, 11 июня 2020, 09:53 — REGNUM Российское здравоохранение существенно недофинансировано, необходимо его серьёзно перестроить и реформировать. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в опубликованном 11 июня интервью ТАСС.
«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
Он заверил, что Счётная палата предъявит соответствующие цифры после проверки. Проблема, добавил он, заключается не только в финансировании, во многих регионах медицина не отвечает современным требованиям.
Кудрин подчеркнул, что российской медицине нужна совершенно новая система управления. Внимания требуют первичное звено, диагностика, телемедицина. Реформирования требует и система ОМС.
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