Москва, , 09:37 — REGNUM Объём иностранных инвестиций в экономику Москвы составил более 260 млрд долларов, сообщает 11 июня сайт мэра и правительства столицы.

Портал, ссылаясь на данные Банка России, указывает, что на 1 января объём накопленных иностранных инвестиций составил 260,2 млрд долларов, что составляет примерно половину всех иностранных инвестиций в РФ.

Наиболее крупные вложения в московскую экономику поступили из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США.

«Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.