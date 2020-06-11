Москва, , 09:41 — REGNUM Эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жильё в России на фоне пандемии коронавируса и постепенное подорожание автомобилей. Об этом сообщает 11 июня пресс-служба Роскачества.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, снижение цен на вторичное жильё ожидается в среднесрочной перспективе, «в горизонте нескольких месяцев». Оно составит до 12% по сравнению с докризисным уровнем и обусловлено падением доходов населения, ростом безработицы и опасениями из-за новой волны эпидемии.

Новостройки в России, напротив, подросли в цене. В мае квадратный метр в среднем по стране подорожал на 2,3%.

Подорожание новых автомобилей неизбежно, полагает партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако они будут расти в цене постепенно, у дилеров есть достаточные запасы на складах.

Срочно бежать за новой машиной не стоит, но и надолго откладывать покупку не нужно, добавил автоэксперт Антон Чуйкин. Он прогнозирует рост цен по итогам года на 15−20%.

Отмечено также, что общий рост цен на потребительском рынке должен скоро замедлиться, хотя некоторые категории товаров продолжат дорожать. Это товары класса люкс, электроника и бытовая техника.