Москва, , 09:31 — REGNUM Счётная палата уже начала мониторинг антикризисных мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. На основе этих данных будет сделан вывод об эффективности трат, направленных правительством РФ на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«Полученные данные используем, когда будем проверять эффективность потраченных средств, выделенных государством на борьбу с пандемией», — уточнил в интервью ТАСС Кудрин.

Он также добавил, что проверка расходования средств на борьбу с пандемией будет проведена уже в 2020 году, в том числе это коснётся и выплат надбавок медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии. Также в текущем году будет представлены и её итоги.

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«Проверка формируется, в ближайшие дни начнётся, — сказал глава Счетной палаты. — А вот проверка выдачи помощи малому бизнесу, системообразующим предприятиям, применение мер отсрочек и налоговых каникул — это будем проверять в конце года».

Как сообщало ИА REGNUM, только на поддержку экономики России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, российские власти уже предусмотрели свыше 3 трлн рублей.

Добавим, что в мае на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, регионы России получили 52 млрд рублей.

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