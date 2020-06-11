Москва, 11 июня 2020, 09:31 — REGNUM Счётная палата уже начала мониторинг антикризисных мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. На основе этих данных будет сделан вывод об эффективности трат, направленных правительством РФ на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Он также добавил, что проверка расходования средств на борьбу с пандемией будет проведена уже в 2020 году, в том числе это коснётся и выплат надбавок медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии. Также в текущем году будет представлены и её итоги.
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Как сообщало ИА REGNUM, только на поддержку экономики России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, российские власти уже предусмотрели свыше 3 трлн рублей.
Добавим, что в мае на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, регионы России получили 52 млрд рублей.
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