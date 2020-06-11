Москва, , 09:28 — REGNUM Сотрудники Сбербанка проверяют случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

«Клиентские кейсы, по которым присланы запросы, не являются системными. По каждому из них проводится проверка и клиентам предоставляется ответ», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка стали жаловаться, что денежные средства, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавируса, списываются со счетов в счет погашения старых долгов.

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