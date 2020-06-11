Москва, 11 июня 2020, 09:27 — REGNUM Обязывающий документ о приобретении контрольного пакета картографического сервиса 2ГИС подписали представители Сбербанка, сообщили в пресс-службе банка.
Доля Сбербанка составит 72%, компании «О2О» — 3%, основатели 2ГИС и менеджмент сохранят за собой 25%. В рамках сделки полный пакет сервиса оценен в 14,3 млрд рублей.
Оформить сделку планируется после получения соглашения антимонопольного ведомства и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2020 года.
Отметим, 2ГИС — российская компания по разработке цифровых карт и справочников городов.