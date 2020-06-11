Калуга, , 11:52 — REGNUM 419 компаний и предпринимателей Калужской области, пострадавших в период пандемии коронавируса, получили финансовую поддержку из регионального бюджета. Об этом заявил на заседании регионального штаба по поэтапному восстановлению экономической активности и социальной стабильности заместитель губернатора области Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финансовая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

На возмещение части затрат по оплате электроэнергии для гостиничного бизнеса подана 41 заявка, 22 заявки профинансированы на сумму 5,89 млн рублей. Для возмещения затрат по лизинговым платежам и на приобретение оборудования профинансированы 22 заявки на сумму 28,3 млн рублей. Продолжается предоставление предпринимателям микрозаймов с целевым использованием. Выдано 42 микрозайма на сумму более 83,5 млн рублей. На займ «Оборотный капитал» регионального Фонда промышленности подано 11 заявок, из которых по пяти заявкам проведена экспертиза, и после одобрения наблюдательного совета предприятия-экспортеры смогут получить льготный займ в семь миллионов рублей. Одновременно самозанятым гражданам выплачено более 2,2 млн рублей по 333 обращениям.

В настоящее время перечень мер региональной поддержки бизнеса дополняется. Запущена программа софинансирования муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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