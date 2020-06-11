Москва, , 08:56 — REGNUM В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва», расположенной в Зеленограде, начнутт производить медицинские изделия для стомированных больных, сообщается на портале мэра столицы.

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Производство специализированных медизделий будет производит компания «ГемаТех» — резидент ОЭЗ. Производство планируют запустить к концу 2021 года.

В настоящее время 90% медизделий для реабилитации инвалидов и онкобольных приобретаются за границей. Новое производство полностью заместить рынок импортной продукции для стомированных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестор ООО «Гемамед» вложит в проект в течение трёх лет около 1 млрд рублей.

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