Гуанчжоу, Китай, , 08:55 — REGNUM Импорт и экспорт китайского города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун превысил 1 трлн юаней (около $141,42 млрд) в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Импорт города достиг 478,08 млрд юаней в 2019 году, что на 12,8% больше в годовом исчислении, а внешняя торговля города со странами Евросоюза и Японией сохранила двузначные темпы роста.

В 2019 году внешняя торговля города со странами и региона «Нового Шёлкового пути» достигла 240,93 млрд юаней или 24,1% от общего объема. Объем импорт и экспорта в сфере трансграничной электронной коммерции в городе оказался лидирующим среди всех городов Китая.