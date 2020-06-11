Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирской области возобновляется торговля непродовольственными товарами на розничных рынка.

Соответствующие изменения приняты на внеочередном заседании правительства региона и подписаны губернатором Андреем Травниковым сегодня, 11 июня.

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области уточнили, что из документов исключены пункты, ограничивающие торговлю непродовольственными товарами на розничных рынках и нестационарных объектах.

Напомним, с 26 мая на новосибирских рынках была разрешена торговля продовольственными товарами.

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