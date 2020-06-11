Москва, , 08:51 — REGNUM В России дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на обновленные седаны E-класса. Об этом сообщает «АвтоРевю».

Обновленные седаны немецкой марки уже появились на авторынке Германии, однако в России их стоит ожидать только к концу лета 2020 года.

Рестайлинг главным образом был произведен внутри автомобиля. Был изменён дизайн салона. Там появилось новое рулевое колёса, мультимедиа MBUX с сенсорным дисплеем, а также цифровая прибора, которая заменит аналоговую.

В качестве силовой установки обновленные седаны версии E 200 d получили турбированный мотор мощностью 150 л. с.

Новые седаны в исполнении E 200 (197 л. с.), E 220 d (194 л. с.) и E 200 d (150 л. с.) будут производится на предприятии концерна Daimler в Московской области.

При этом гибридная версия с полным приводом E 300 e производительностью 320 «лошадей» и версии E 450 (367 л. с.) и AMG E 53 (435 л. с.) будут поставляться из Германии. А Mercedes E 400 d с агрегатом на 340 л. с. поставляться не будет. Агрегатируются моторы с девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz планирует выпустить «прощальную» спецверсию Mercedes-Maybach S 650 с двенадцатицилиндровым двигателем.

Читайте также: INEOS представила интерьер внедорожника Grenadier