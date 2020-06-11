Москва, , 08:37 — REGNUM В Москве по данным на 1 января 2020 года объем иностранных инвестиций составляет $260,2. Это почти половина всех иностранных инвестиций в России, сообщается на портале градоначальника.

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Основные инвестиции в экономику столицы поступили из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США.

Главные направления инвестиций — финансовые и страховые компании, торговля, промышленность, высокие технологии и недвижимость.

Как сообщает ИА REGNUM, объем инвестиций в основной капитал в Москве с начала 2019 года вырос на 10,6% и составил 1,6 трлн рублей.

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