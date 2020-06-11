Москва, , 08:37 — REGNUM Пять абсолютно новых моделей машин, которые будут представлены на автомобильном рынке в России летом 2020 года, назвали специалисты портала «АвтоВзгляд».

В июне Volkswagen уже представил в России две новые вариаций Jetta, а также Arteon.

Китайская компания GAC выведет на российский рынок полноразмерный минивэн GN8, который был представлен в 2017 году. Появится в России автомобиль должен был ещё весной, однако из-за пандемии коронавируса сроки были перенесены.

Ещё одна новинка — это «заряженный» Audi SQ8, на который в России уже стартовал приём заказов.

Также в РФ уже можно заказать компактный кроссовер GLA второго поколения от немецкой компании Mercedes-Benz.

Напомним, в апреле 2020 года в России упали продажи автомобилей марки Volkswagen на 68%, до 3093 единиц.

Читайте также: В России стартовал приём заказов на Volkswagen Tiguan Go!