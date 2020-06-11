Благовещенск, , 07:44 — REGNUM В столице Приамурья Благовещенске стартовало строительство моста через Зею. Полностью построить его власти планируют за 2,5 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На строительной площадке уже кипит работа, подрядчик — УСК «МОСТ» — расчищает территорию.

УСК «МОСТ» в этом году завершила строительство международного автомобильного перехода через Амур в КНР. Сейчас строительная компания переводит работников на новый объект — мост через Зею.

«Согласно планам строительства, сроки ввода моста через Зею были определены в 42 месяца. Но поставлена задача максимально быстро сдать объект — за 30 месяцев. Считаю, что УСК «МОСТ» способна это сделать», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Строителям предстоит возвести девять километров пути. Длина самого моста — 2 километра. Его построят по такому же принципу, как международный мост через Амур: для его поддержки используют 26 опор и 500-метровую вантовую конструкцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2018 году глава Амурской области Василий Орлов доложил правительству России, что мост через Зею работает с превышением нагрузки в шесть раз. Тогда же правительством РФ было дано поручение проработать документацию для строительства второго моста через Зею.