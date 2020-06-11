Улан-Удэ, , 07:02 — REGNUM Бурятия получила из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на преодоление последствий распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, средства поступили в виде дотаций, субсидий и других межбюджетных трансфертов.

Из них на стимулирующие выплаты медикам выделено около 256 млн рублей. Напомним, работающие в стационарах врачи получают от 80 тыс. рублей в месяц, в службе скорой помощи — 50 тыс. На поддержку малых и средних предприятий ушло 135 млн рублей.

«На оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией направлено 394,4 млн рублей», — добавили в правительстве.

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