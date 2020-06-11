Магадан, Магаданская область, , 06:17 — REGNUM В Магадане продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, в котором будет длина дорожки — 25 метров, ширина — 8,5 м, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Строительство комплекса начали ещё в 2018 году. За три года вложено уже более 268 млн рублей. Большая часть — средства федерального бюджета.

На данный момент установлено временное ограждение строительной площадки, выполнена вертикальная планировка участка, земляные работы по подпорной стене, возведена сама подпорная стена, доставлены металлоконструкции для каркаса здания, забиты сваи, проведены контрольные испытания грунтов.

Подрядчик заложил фундаменты и стены цоколя, закупил материалы: минераловатные плиты, кровлю, арочный профнастил, витражи, сэндвич-профили, керамогранит, окна, двери, фасадные панели, вентиляция, трубы и фланцы, технологическое оборудование.

Готовность объекта — 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае достроили первый бассейн в Альшеевском районе Башкирии.