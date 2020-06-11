Москва, , 05:38 — REGNUM Восстановление товарооборота России и Украины до докризисного уровня станет возможным, когда Киев прекратит выдвигать невыполнимые условия, в частности, по возвращению Крыма, заявил 10 июня председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Если Украина поймет, что решение ее проблем находится внутри страны, а изменение статуса Крыма носит необратимый характер и не должно быть сюжетом в наших двусторонних отношениях, то многое изменится к лучшему», — цитируют «Известия» сенатора.

Издание отмечает, что по оценке Черноморского банка торговли и развития, Украина потеряла $13 млрд, разорвав отношения с Россией. При этом украинская экономика страдает намного сильнее, чем российская.

Ранее депутат Верховной рады Наталия Королевская («Оппозиционная платформа — За жизнь») призвала восстановить экспорт в Россию, без чего невозможно стимулировать экономику в эпоху эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

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