Магадан, Магаданская область, , 04:30 — REGNUM В Магаданской области до конца 2020 года отремонтируют два дома культуры в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры и туризма региона.

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«На реализацию нацпроекта «Культура» направлено 30 млн рублей, федеральный бюджет выделяет 17,8 млн, а областной — 1,8 млн рублей. Две трети этих средств, а именно 19,6 млн пойдут на капитальный ремонт двух сельских домов культуры», — сказали в правительстве Колымы.

По словам министра культуры и туризма Магаданской области Людмилы Горлачевой, в 2019 году отремонтировали Дом культуры в Эвенске, в 2020 году модернизировали Центра досуга Усть-Омчуга и Дома культуры села Балаганное. Ремонт домов культуры в сёлах в рамках нацпроекта будет проводиться до 2024 года.

До 2022 года будут отремонтированы ещё три дома культуры посёлков Ягодное, Ола, Омсукчан.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трёх и капитальный ремонт девяти домов культуры запланированы в Адыгее в 2020 году. На эти цели с учетом всех уровней финансирования предусмотрено около 245,5 млн рублей.