Кишинёв, , 02:21 — REGNUM Всемирный банк прогнозирует спад экономики Молдавии в 2020 году на 3,1% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса, а при негативном сценарии снижение может составить 5,2%. Как передает ИА REGNUM, в июньском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects), по сравнению с январским выпуском доклада, эксперты ВБ снизили прогноз ВВП Молдавии на этот год на 6,7%.

Эксперты ВБ предупреждают, что в нынешнем году республику ожидают проблемы, связанные с нехваткой импортируемого сырья для предприятий, а также с сокращением экспорта сельхозпродукции. Кроме того, возврат на родину большого числа мигрантов ухудшит ситуацию с безработицей, сократит поток денежных переводов из-за границы, а также окажет дополнительное давление на систему социальной защиты Молдавии.

«Еще одним серьезным препятствием для восстановления экономики во второй половине года может стать новая волна заболеваний после летнего периода и возвращение изоляционных мер», — предупреждают эксперты.

В то же время в 2021 году эксперты ожидают роста ВВП Молдавии на 4%.

В глобальном масштабе ВБ считает, что «экономику планеты ждет сокращение на 5,2% и этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны». Еcли события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать сжатие на целых 8%, а затем вялый восстановительный рост немногим более чем на 1% в 2021 г.