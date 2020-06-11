Тегеран, , 07:38 — REGNUM 10 июня генеральный директор судоходной организации иранского портового города Хорремшехр Нуролла Асади заявил, что за последние два месяца в Ирак было экспортировано 43 657 тонн керамической и железной продукции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Асади отметил, что керамические и железные изделия были погружены в порт Хорремшехр на 2 369 грузовых автомобилях, согласно отчёту Управления по связям с общественностью порта Хорремшехр.

Он указал на растущую тенденцию экспорта из порта, отметив: «Мы наблюдаем очень хороший скачок в области ненефтяного экспорта через порт Хорремшехр в страны Персидского залива». Асади также выразил надежду, что расширение экспорта через Хорремшехр приведет к развитию и процветанию этого района.

Порт Хорремшехр расположен на северо-западном побережье Персидского залива и на юго-западе Исламской Республики Иран в месте слияния рек Арванд и Карун в провинции Хузестан.