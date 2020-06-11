Тегеран, , 07:46 — REGNUM 10 июня министерство промышленности, рудников и торговли Ирана заявило, что ведомство рассмотрело предложения по иностранным инвестициям и одобрило поступление 417,3 млн иностранных инвестиций в промышленном, минеральном и коммерческом секторе с начала иранского нового года (с 23 марта) по 23 мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным министерства промышленности, рудников и торговли Ирана, такой объем инвестиций связан с реализацией 18 проектов, что и продемонстрировало рост на 28,6% по сравнению с прошлым годом.

По данным IRNA, наибольший объем иностранных инвестиций в апреле и мае приходится на промышленный сектор с 14 проектами объемом 416,2 млн долларов, горнодобывающий сектор с двумя проектами объемом 680 тыс. долларов и торговый сектор с двумя проектами объемом 500 тыс. долларов соответственно.

Самые крупные инвестиции будут поступать в пять иранских провинций, а именно Систан и Белуджистан, Тегеран, Альборз, Исфаган и Курдистан, из пяти стран: Германии, Австрии, ОАЭ, Китая и Италии.