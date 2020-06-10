Рига, , 22:40 — REGNUM Регистр предприятий Lursoft с января по май зарегистрировал на 21,2% (всего 3761) новых компаний меньше, чем годом ранее. Об этом пишет 10 июня портал Dienas Business.

По данным журналистов, Lursoft отмечает самую низкую активность в регистрации в этот период за последние десять лет.

Совокупный уставной капитал новых предприятий равняется 23,02 млн евро, из них 10 млн евро относится к компании Orkla Biscuit Production. В 2019 году этот показатель равнялся 76,29 млн евро.

Отмечается, что за этот период 5139 компаний в стране было ликвидировано.