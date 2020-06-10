Нижний Новгород, , 22:34 — REGNUM Строительство будет идти в рамках нацпроекта «Демография». До конца 2021 года в Нижегородской области обещают ликвидировать очередь в ясли, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава области Глеб Никитин посетил новый корпус «Детского сада №119» на улице Маршала Жукова в Приокском районе.

«Организацией строительных работ на этом объекте с зимы занялась область, с того момента осуществлялся фактически ежедневный контроль. В результате уже к концу марта строительство было завершено. Сейчас я поставил задачу как можно скорее открыть двери нового корпуса для малышей», —отметил губернатор.

Все работы по благоустройству прилегающей территории корпуса детсада завершены, мебель собрана, штат яслей укомплектован на 90%. Корпус рассчитан на четыре группы для детей от года до трех лет. Продолжается строительство еще двух детских садов: на проспекте Гагарина и в ЖК «Корабли».