Рига, , 22:30 — REGNUM Ситуация с прямыми платежами фермерам Латвии в следующем многолетнем бюджете ЕС является несправедливой. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью журналистам программы «Перекрёсток» Латвийского радио.

«Настоящее предложение Еврокомиссии по многолетнему бюджету вместе с программой оздоровления экономики — хорошая основа для дискуссии, за исключением прямых выплат латвийским фермерам. Они по-прежнему неадекватны, и не соответствуют справедливому принципу распределения бюджета», — сказал Ринкевич.

Однако, считает он, существующее предложение Еврокомиссии лучше того, каким оно было в феврале. Особенно в части фонда Кохезии и программы развития сельского хозяйства. По мнению Ринкевича, к компромиссу по данному вопросу можно прийти до конца сентября 2020 г.

Напомним, 5 июня депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете в интервью Латвийскому радио сообщила, что прямые дотации фермерам в Латвии возможно повысить до уровня 90% в среднем по ЕС.

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