Ашхабад, , 21:53 — REGNUM Туркменская столица заняла 2-е место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания иностранцев, составленном аналитиками международной консалтинговой компании «Mercer».

Годом ранее Ашхабад располагался на 7-й строчке этого рейтинга.

На постсоветском пространстве самый высокий уровень цен для иностранных граждан также зафиксирован в Москве — 21-е место, в Санкт-Петербурге — 59-е, в Киеве — 106-е и в Риге — 113-е.

Затем следуют Таллин — 146-е место, Вильнюс — 157-е, Баку — 172-е, Алма-Ата — 189-е, Ереван — 191-е и Минск — 194-е.

Замыкают список город Тбилиси, расположившийся на 203-й строчке рейтинга, а также Ташкент и Бишкек, поделившие 206-е место.

Города Молдавии и Таджикистана в рейтинг включены не были.

Самыми дорогими городами для проживания иностранцев признаны Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур. Также в ТОП-10 вошли Нью-Йорк, Шанхай, Бёрн, Женева и Пекин.