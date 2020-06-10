Москва, , 21:46 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару вечером 10 июня после решения Федеральной резервной системы США о сохранении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Посостоянию на 21:27 мск курс доллара опустился на 30 копеек относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составил 68,28 рубля.

Тем временем евро подорожал на 21 копейку — до 77,90 рубля.

Напомним, ранее сегодня американский финансовый регулятор по итогам заседания руководства принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 0−0,25% годовых.

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