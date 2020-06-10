Ашхабад, , 21:42 — REGNUM За год заработная плата в Туркмении выросла сразу на 10,5%, выплата зарплат, пенсий, государственных соцпособий и студенческих стипендий производится вовремя и в полном объеме. Об этом заявил вице-премьер-министр Гадыргельды Мушшиков, отчитываясь перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, передает пресс-служба главы государства.

Тем не менее туркменский лидер потребовал от высокопоставленного чиновника контролировать вопросы, связанные с задержкой выплат заработной платы бюджетникам и работникам госпредприятий.

Бердымухамедов поручил заместителю главы правительства проанализировать причины возникновения подобных ситуаций и принять конкретные меры для оперативного решения этой проблемы.

Также президент акцентировал внимание на проблемах транспортной сферы, возникших из-за пандемии коронавируса, отметив, что следует поддержать транспортные компании, чтобы у них были средства для выплаты заработной платы и выполнения финансовых обязательств.