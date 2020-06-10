Бишкек, , 21:41 — REGNUM С 2023 года увеличить до 10% налог на доходы горнодобывающих предприятий от реализации золотосодержащих руд и концентратов предложил депутат Дастан Бекешев, выступая на заседании комитета по экономической и фискальной политике парламента Киргизии, передает «24.kg».

По его мнению, за два с половиной года горнорудные компании успеют подготовиться к увеличению налоговой ставки, а также задумаются над вопросом о строительстве в республике золотоизвлекательных фабрик, поскольку им станет невыгодно вывозить золотую руду и концентраты за рубеж.

Отметим, что изначально ставку налога хотели повысить до 3%, но затем правительство республики выступило с предложением увеличить ее до 7%. Однако, по мнению некоторых парламентариев, этого недостаточно. Сейчас она составляет лишь 0,25%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным таможенной службы Киргизии, за 2018 и 2019 годы в другие страны экспортировано около 40 тысяч тонн золотосодержащей руды, добытой на территории республики.

При этом 71% от этого объема вывозится на переработку в соседний Китай.

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