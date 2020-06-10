Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания её руководства 10 июня сохранила базовую процентную ставку на уровне 0−0,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

В распространённом комментарии американского финансового регулятора отмечается, что продолжающийся кризис в сфере здравоохранения «продолжит в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе», что «создаёт существенные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе».

Федеральный резерв также ухудшил свой прогноз по безработице в Соединённых Штатах в 2020 году с прежних 3,5% до 9,3%, в 2021 году — с 3,6% до 6,5%.