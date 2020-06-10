Белен, Бразилия, , 21:13 — REGNUM В участии в мошеннической схеме по закупкам аппаратов ИВЛ заподозрили губернатора бразильского штата Пара Элдера Барбалью, сообщили 10 июня в пресс-службе федеральной полиции страны.

Расследование начато в отношении правительства Пары и Элдера. По версии следствия, руководство Пары закупило аппараты ИВЛ без объявления тендера. Сумма сделки составила 50,4 млн реалов.

Такие действия во время пандемии не являются нарушением, но проблема в другом: оказалось, что эти аппараты не подходят для пациентов с COVID-19, их вернули поставщику, и теперь полиция Бразилии выясняет, не была ли эта закупка частью мошеннической схемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 739 503, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 уже 38 406.

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