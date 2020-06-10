Москва, , 20:30 — REGNUM В апреле 2020 года Россия потеряла 40% выручки от экспорта нефти по сравнению с мартом этого же года. Такие данные следуют из материалов, опубликованных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Падение экспортной выручки от продажи российской нефти за рубеж составило 40%. В денежном эквиваленте это $4,4 млрд.

При этом объемы поставок российской нефти за рубеж выросли — до 21,8 млн тонн. Рост объема поставок в апреле составил 5% к уровню марта 2020 года.

Такое резко падение доходов от продажи нефти связано с падением цен на нее на мировом рынке. Произошло это из-за прекращения действия сделки ОПЕК+.

Что касается экспорта продуктов нефтепереработки, то объем сократился на 5,5% — до 10,9 млн тонн. Выручка от экспорта нефтепродуктов упала в 1,8 раза.