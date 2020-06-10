Лондон, , 19:41 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в среду, 10 июня, вновь превысила $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:42 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе составила $41,02 за баррель.

Тем временем стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась до $38,72 за баррель впервые с марта 2020 года.

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