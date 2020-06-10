Лондон, 10 июня 2020, 19:34 — REGNUM По мнению большинства аналитиков, нефтяной рынок исчерпал все основные факторы роста, связанные с постепенным восстановлением спроса и сделкой ОПЕК+, 10 июня сообщает агентство Reuters.
В настоящий момент нефтяные цены находятся вблизи максимумов за три месяца, однако дальше рост может остановиться или даже начнется новый спад.
В настоящий момент нефть марки Brent находится вблизи 41 за баррель, однако торги на нефтяном рынке 10 июня проходят в «красной зоне».
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