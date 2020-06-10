Лондон, , 19:34 — REGNUM По мнению большинства аналитиков, нефтяной рынок исчерпал все основные факторы роста, связанные с постепенным восстановлением спроса и сделкой ОПЕК+, 10 июня сообщает агентство Reuters.

«Макро-фактор, который поддерживал энергетический комплекс в течение более месяца, может значительно ослабнуть» , — уверены аналитики Ritterbusch and Associates.

В настоящий момент нефтяные цены находятся вблизи максимумов за три месяца, однако дальше рост может остановиться или даже начнется новый спад.

«Как и в случае со всей экономикой, мы наблюдаем восстановление, но не такое, которое вернет нас туда, где мы были год назад» , — считает аналитик Clipper Data Мэтт Смит.

В настоящий момент нефть марки Brent находится вблизи 41 за баррель, однако торги на нефтяном рынке 10 июня проходят в «красной зоне».

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