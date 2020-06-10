Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Число пассажиров авиакомпаний в США в апреле 2020 года сократилось на 96% по сравнению с апрелем 2019 года, 10 июня сообщило Министерство транспорта США.

В апреле авиакомпании США перевезли всего 2,8 млн внутренних пассажиров и 132 000 международных пассажиров.

Согласно отчету, уровень авиаперевозок в стране упал ниже рекордного минимума 1974 года, когда было 14,6 млн пассажиров.

Читайте также: Власти США готовятся принять четвёртый пакет мер помощи экономике