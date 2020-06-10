Москва, , 19:23 — REGNUM Потребительские цены в России за период со 2 по 8 июня в среднем не изменились после роста на 0,1% в предыдущие недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала июня, согласно оценке ведомства, составила 0%, с начала текущего года — 2,4%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее всего подорожали гречневая крупа — на 0,9%, рис и чёрный чай — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,4%, хлеб — на 0,3%, баранина, мороженая рыба, сливочное масло, маргарин, пшено, пшеничная мука, макаронные изделия, печенье и поваренная соль — на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца стали дешевле на 2,1%, мясо кур, сахар-песок и творог — на 0,2%, говядина, свинина, колбасы, сосиски, сардельки, молоко и водка — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%, в том числе картофель стал дороже на 4,5%, яблоки — на 2,8%, морковь — на 1,2%. В то же время помидоры подешевели на 6,5%, огурцы — на 4,5%, репчатый лук — на 2,8%, белокочанная капуста — на 0,3%.

Отмечен также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,7%, пелёнки для новорожденных — на 0,4%, подгузники — на 0,3%, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных — на 0,2%, туалетные мыло и бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю выросли в среднем на 0,1%.

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