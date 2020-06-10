Москва, 10 июня 2020, 19:12 — REGNUM
Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин призвал бизнес, федеральные и региональные органы власти использовать разработки участников конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов организации. Глава государства подчеркнул необходимость создания в России открытых, привлекательных, конкурентных условий для работы и реализации идей IT-специалистов.
Так, для поиска талантов и развития специалистов, отметил глава государства, на базе платформы «Россия — страна возможностей» запущен конкурс «Цифровой прорыв». Участие в нем в прошлом году приняли более 66 тысяч человек.
По мнению генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, оценка Президентом результатов первого конкурса и призыв использовать созданные цифровые продукты — «подтверждение важности реализации профильного IT-конкурса и востребованности решений, которые создают программисты во время наших хакатонов».
Он добавил, что в 2020 году проект получил широкую поддержку региональных компаний и органов власти: «Сегодня конкурс поддерживают 82 субъекта России. Регионы ставят перед нашими специалистами реальные задачи и проблемы, которые требуют решений. И я уверен, что такая постановка задач гарантирует, что созданные цифровые продукты найдут применение».
В первом онлайн-хакатоне «Цифрового прорыва» (5−7 июля) приняли участие 250 команд разработчиков со всей России. Они решили задачи от Росатома, Сбербанка, Ассоциации Больших Данных, сообщества Rutech и маркетплейса моделей компьютерного зрения Eora vision hub.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» впервые прошел в России в 2019 году. Он проводился в 40 регионах России и объединил более 66 тысяч конкурсантов. В финале конкурса участвовали 3345 человек, а сам он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон в мире по числу участников.
Регистрация на второй сезон конкурсастартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторы приняли решение в ожидании очных этапов проекта, которые перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз не выходя из дома. IT-марафон включает в себя два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат. Первый онлайн-хакатон проходил 5−7 июля, второй стартует 19 июня и продлится по 21 июня. Уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16 500 конкурсантов.
Кроме IT-чемпионата, конкурс состоит также из 8 региональных очных этапов и гранд-финала. В 2020 году более 100 000 участников будут соревноваться за призы, а главное — за возможность применения разработанных решений в госкорпорациях, федеральных и региональных органах власти и бизнес-структурах.
Оператором конкурса в 2020 году выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).