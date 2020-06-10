Париж, , 19:04 — REGNUM Во Франции на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы может быть ликвировано до 800 тысяч рабочих мест. Об этом заявил 10 июня министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

«По нашим прогнозам, с этих дней и в ближайшие месяцы произойдёт сокращение до 800 тысяч рабочих мест, что составляет 2,8% от их общего числа. Это довольно значительное явление», — сказал министр на слушаниях в Национальном собрании, посвящённых экономической ситуации в стране.

В целом спад экономической активности во Франции, по оценкам правительства, составит 11%. Для исправления ситуации потребуется принятие масштабных мер в социальной сфере, отметил Ле Мэр.

По его словам, одними из планируемых мер являются введение режима частичной занятости и финансирование государством профессиональной подготовки и переподготовки граждан.

Читайте развитие сюжета: Число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 во Франции превысило 155 тысяч