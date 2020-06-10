Киев, , 18:55 — REGNUM Всемирный банк также присоединился к программе финансовой помощи Украине после соответствующего решения МВФ, заявил на брифинге 10 июня министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновника, Украина до конца июня получит 350 млн долларов от Всемирного банка, а общий размер кредитования от ВБ составит 1 млрд долларов до конца года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марченко подтвердил получение Киевом первого транша макрофинансовой помощи от Еврокомиссии в размере 500 млн евро, заявив, что до конца года Украина дополнительно получит из этого источника 1,2 млрд евро.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в ближайшее время получит от западных партнеров финансовую поддержку в объёме порядка $5 млрд. В частности, отметил глава правительства, к первому траншу МВФ размером $2,1 млрд, который уже направлен в распоряжение Киева, привязана тажке макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму €1,7 млрд, а также $1 млрд от Всемирного банка.