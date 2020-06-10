Париж, , 18:45 — REGNUM Правительство Франции прогнозирует в ближайшие месяцы ликвидацию 800 тыс. рабочих мест в течение нескольких ближайших месяцев, заявил 10 июня министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Заявление об этом он сделал в ходе выступления на слушаниях в Национальном собрании по вопросам экономической ситуации в стране.

«Согласно нашим прогнозам, в ближайшие месяцы и начиная с этих дней произойдёт сокращение 800 тыс. рабочих мест. Это 2,8% от общего числа. Такое сокращение — значительное явление», — цитирует слова французского министра агентство ТАСС.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что «это несравнимо по своим масштабам со спадом экономической активности, который составит 11%».

По словам министра, правительство Франции планирует смягчить эту ситуацию при помощи введения режима частичной занятости и финансирования курсов профессиональной переподготовки.

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