Лондон, , 18:45 — REGNUM Нефть Brent не может вернуться к отметкам выше $41 за баррель в ходе торгов 10 июня на Лондонской бирже.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подешевели на 25 центов (0,61%) по отношению к прошлому закрытию, до $40,93 за баррель. Марка начала торги на $40,70 и поднималась до $41 за баррель.

Нефть WTI подешевела на 30 центов (0,77%), до $38,64 за баррель. Диапазон WTI пока составляет $37,73 — $38,76 за баррель.

Читайте также: На рынке нефти вяло и скучно