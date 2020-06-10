Таранто, Италия, , 18:40 — REGNUM Отношения с нынешним собственником металлургического завода в итальянском Таранто — группой Arcelor Mittal должны быть разорваны, сказано в заявлении профсоюзного совета завода, опубликованном в среду, 10 июня.

Работники также требуют, чтобы правительство Италии, местные власти и депутаты активнее вмешивались в ситуацию и помогали им, чего сейчас, по их мнению, не происходит.

Arcelor Mittal нарушает договоренности, на основании которых получило право приобрести предприятие, и намеревается продолжать сокращение производства и увольнение сотрудников, власти же вместо реальной поддержки ограничиваются словами, сказано также в заявлении.

Ранее Arcelor Mittal отказался выполнять принятые при покупке предприятия обязательства по сохранению объемов производства и количеству рабочих мест. В компании ссылаются на изменившуюся и негативную конъюнктуру.

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