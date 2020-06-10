Нью-Йорк, США, , 18:27 — REGNUM Фондовый рынок США второй день подряд находится в «смешанном настроении», 10 июня индексы Dow Jones и S&P 500 находятся в «красной зоне», Nasdaq растет.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 222,77 пункта (0,82%), до 27 049,53 пункта, индекс S&P 500 упал на 14,78 пункта (0,46%), до 3192,40 пункта. Однако индекс Nasdaq вырос на 33,46 пункта (0,34%), до 9987,22 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Dow Jones и S&P 500 завершили торговую сессию в минусе, однако Nasdaq установил рекорд закрытия и в ходе торгов поднимался выше 10 000 пунктов.

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