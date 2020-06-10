Москва, , 18:21 — REGNUM Взаимодействие с Правительством РФ в ходе работы над созданием Плана восстановления экономики было беспрецедентно эффективным, отметили представители крупного бизнеса в ходе пресс-конференции, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Президента РСПП Александра Шохина, активное привлечение крупных предпринимателей к разработке плана было не просто демонстрацией желания правительства тесно работать с бизнесом.

«Действительно, многие положения плана были рождены в ходе дискуссии с деловым сообществом», — заявил Александр Шохин, добавив, что ключевые пункты плана являются отражением результата диалога бизнеса и власти.

«Была выстроена беспрецедентно тесная и эффективная коммуникация с Правительством, я хочу подчеркнуть это. Хочу поблагодарить за это администрацию Президента, Максима Станиславовича Орешкина, Правительство Российской Федерации, и лично Михаила Владимировича Мишустина и Андрея Рэмовича Белоусова. Они остаются открытыми для бизнеса, внимательно относятся к нашим предложениям. Большинство поданных бизнесов предложений были отражены в принятом комплексном Плане», — подчеркнул член Бюро Правления РСПП, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

500 мер поддержки

Реализация Правительством представленного Президенту в прошлый вторник плана начнется уже 1 июля. Его стоимость за 2 года составит около 5 триллионов рублей. Они пойдут на финансирование более 500 конкретных мер поддержки граждан и целых секторов экономики.

«В план попали такие пункты, которые касались святая святых: изменения по таможенному, тарифному, валютному регулированию, валютный контроль, экспортный контроль. Лед тронулся в сторону демократизации, поиска путей для реального повышения эффективности поддержки со стороны государства экспортных инициатив российского бизнеса», — прокомментировал председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

«Были учтены такие серьезные, фундаментальные предложения РСПП, как Специальные инвестиционные контракты (СПИК), соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), перенос сроков по уплате налогов. Введение социального казначейства для создания единого реестра социальных выплат гражданам России. И многое другое», — добавил председатель совета директоров корпорации «АЕОН» Роман Троценко.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что принятые меры стимулирования инвестиций важны не только для его компании, которая планирует в ближайшие пять лет инвестировать в собственное развитие 200 миллиардов рублей, но в первую очередь для всех компаний-членов возглавляемой им Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на удобрения со стороны российского АПК и сохранить завоеванные позиции на мировом рынке предприятия отрасли планируют амбициозные программы развития с общим объемом инвестиций более триллиона рублей.

Российские производители удобрений активно инвестируют в повышение конкурентоспособности в непростых условиях: у отечественных экспортеров себестоимость производства растет в результате укрепления рубля, а у зарубежных конкурентов она снижается из-за падения мировых цен на энергоресурсы.

В этой связи Андрей Гурьев сообщил, что РАПУ обратилась к Правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность временного замораживании оптовых цен на газ для российской промышленности до конца года. Он подчеркнул, что это станет «временной антикризисной мерой, не носящей долгосрочный и системный характер», призванной не допустить ситуации, при которой оптовые цены на газ для российских предприятий будут выше, чем у их зарубежных конкурентов в Европе и Северной Америке.

«Со своей стороны, мы готовы гарантировать весомый вклад в наращивание экспорта высокотехнологичной продукции и 100%-ную обеспеченность российских аграриев эталонными по своей экологичности минеральными удобрениями», — заявил Андрей Гурьев.

Отдельным пунктом в план по восстановлению экономики вошли мероприятия по развитию производства и экспорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками.

«Это придаст дополнительный импульс той большой работе, которую мы проводим вместе с Минсельхозом по реализации поручения Президента России о создании «Зеленого стандарта» российской сельхозпродукции», — сказал Андрей Гурьев.

По его словам, «Зеленый стандарт» с одной стороны поможет обеспечить россиян высококачественными и экологически чистыми продуктами питания по доступным ценам, а с другой подчеркнет экологическую чистоту российских минеральных удобрений и продукции АПК, укрепив их позиции на экспортных рынках.

Генеральный директор ФосАгро привел мнение экспертов, по оценкам которых внедрение «Зеленого стандарта» не потребует расходов со стороны государства, но обеспечит как минимум 40 миллиардов рублей в виде дополнительных налогов в бюджет и создаст 200 тысяч новых рабочих мест.

Выход из пандемии

Как отметил Роман Троценко, общей задачей бизнеса сегодня является преодоление негативных последствий коронавирсусного кризиса за 12−18 месяцев и выход «на траекторию устойчивого развития с хорошими темпами экономического роста».

Реализация плана будет происходить в непростых условиях постепенного выхода из режима ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

«Нужно возвращаться постепенно к нормальной жизни, но при этом обязательно соблюдать те меры противовирусной безопасности, которые сегодня введены. Я думаю, что объективно мы все понимаем, что это некая новая реальность, которой будут жить и наши города, и предприятия, и общество», — подчеркнул Андрей Гурьев, являющийся сопредседателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Он добавил, что сегодня в России увеличен коечный фонд и технологические возможности медицинских учреждений, созданы необходимые протоколы по работе в условиях пандемии, обеспечено наличие СИЗов и инструкций. «Теперь мы, наверное, можем говорить, что чувствуем себя с этой точки зрения в гораздо большей безопасности», — заявил Андрей Гурьев.

Оптимистичен в своем выступлении был и председатель совета директоров ГК «ЕСН» Григорий Березкин, по мнению которого «с точки зрения работы в ходе пандемии вскрылось много нового и полезного».

«Вообще любой кризис, мне кажется, в каком-то смысле необходим для развития — организации, бизнеса, если хотите, даже личности, человека. Поэтому я и мои коллеги постарались из этого периода извлечь максимум эффективности. Но многие бизнесы наши, действительно, испытали проверку на прочность», — резюмировал Григорий Березкин.

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