Минск, , 18:15 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. — 103,2%», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Инфляция в годовом выражении (май 2020 года к маю 2019 года) выросла на 4,9%. Такой же рост инфляции отмечен при сравнении пяти месяцев нынешнего года (январь-май) с таким же прошлогодним периодом.

При этом самым значительным стал рост цен на услуги (+7,1% к прошлогоднему уровню). Отметим, госмонополисты регулярно повышают цены на свои услуги — жилищно-коммунальные, транспортные и другие.

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«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. — 102,4%», — сказано в официальном сообщении.

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