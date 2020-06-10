Симферополь, 10 июня 2020, 18:12 — REGNUM Власти Крыма уверены в хороших перспективах предстоящего курортного сезона за счёт осени. Об этом 10 июня журналистам заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, предприятия санаторно-курортной сферы Крыма должны возобновить свою деятельность с 15 июня для приёма местных туристов. С 1 июля запланирован приём туристов из других регионов страны.
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