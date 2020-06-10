Симферополь, 10 июня 2020, 18:07 — REGNUM В Крыму активно готовятся к поэтапному запуску гостиниц и пансионатов. Об этом 10 июня журналистам заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
По его словам, все средства размещения, которые в состоянии выполнять требования Роспотребнадзора, готовы будут принимать жителей Крыма. Кемпинги и гостиницы будут работать только для местных. С 1 июля запланирован приём средствами размещения туристов, которые приедут из других регионов РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму должны возобновить свою деятельность с 15 июня.
Читайте также: В Крыму отменяют обязательную обсервацию приезжих