Симферополь, , 18:07 — REGNUM В Крыму активно готовятся к поэтапному запуску гостиниц и пансионатов. Об этом 10 июня журналистам заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Поэтапный запуск средств размещения в Крыму продолжается — это правильно и позволит раскачаться объектам. Позволит наладить целый ряд процессов в новых реалиях. Это касается общепита, бытовые и санитарные механизмы. С 15 июня планировался запуск гостиниц и санаториев, имеющих медицинскую лицензию, но появились основания расширить этот перечень», — отметил министр.

По его словам, все средства размещения, которые в состоянии выполнять требования Роспотребнадзора, готовы будут принимать жителей Крыма. Кемпинги и гостиницы будут работать только для местных. С 1 июля запланирован приём средствами размещения туристов, которые приедут из других регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму должны возобновить свою деятельность с 15 июня.

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