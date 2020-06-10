Тбилиси, , 17:49 — REGNUM Бюджет помощи государства сельскохозяйственному сектору Грузии составляет примерно 300 млн лари. Об этом на встрече с фермерами региона Шида Картли 10 июля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Информацию о встрече премьера распространяет пресс-служба правительства.

«Понимаю, что этого недостаточно и нужно еще больше, но задача нормального, ответственного правительства очень проста. Те ресурсы, которые имеет маленькая страна, со слабой экономикой, максимально справедливо распределить между теми людьми, которым они нужны больше всего. Понимаю, что нужно не 300 млн, а, может быть, 600 млн, но мы и это освоим. Сегодня же это тот минимум, который мы можем сделать и который всем даст возможность содержать себя, продолжать работу и готовиться к лучшему периоду, который действительно наступит», — заявил Гахария.

Среди шагов государства в направлении поддержки фермеров он назвал максимальное содействие удешевлению горючего, что на данном этапе правительство сделало раздачей фермерам ваучеров. По этим ваучерам они могут приобрести определенное количество дизтоплива по цене на 1 лари ниже рыночной.

По информации премьера, такими ваучерами уже воспользовались 27 тысяч фермеров. Он пообещал, что правительство продолжит поддержку сельскохозяйственного сектора, чтобы в условиях пандемии и сокращения многими бывшими поставщиками экспорта основной продукции Грузия могла обеспечить себя всем необходимым. А в дальнейшем и сама смогла начать экспорт.

Поддержка сельского хозяйства — часть антикризисного плана правительства, разработанного в условиях пандемии.