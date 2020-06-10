Ярославль, 10 июня 2020, 17:39 — REGNUM Ярославская область снимает «коронавирусные» ограничения адекватно эпидемиологической ситуации. Это следует из рейтинга регионов, составленного федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В рейтинге область вошла в группу регионов с так называемой «умеренной стратегией». При составлении рейтинга сопоставлялись уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе и возможности начать работу бизнеса. По словам уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова, Ярославская область находится в самой большой группе регионов.
Из ближайших соседей лишь Костромская и Ивановская области причислены к «осторожной стратегии», где ограничения с бизнеса снимаются медленнее, чем позволяет эпидемиологическая ситуация.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский губернатор просит Минэкономразвития открыть гостиницы пораньше