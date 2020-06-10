Киев, , 17:02 — REGNUM Жителям Украины разрешили свободно менять поставщика газа с 1 июля нынешнего года.

Соответствующее решение озвучила сегодня, 10 июня, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, для смены поставщика на Украине бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев уже назвал постановление очередным этапом выхода украинских потребителей из «газового рабства». Менеджер госкомпании отметил, что пл новым правилампотребитель газа сможет менять поставщика «буквально в один клик».

«Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому», — добавил Коболев.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящий момент неизвестно, кто еще, кроме «Нафтогаза Украины», заинтересован и имеет техническую возможность поставлять газ для населения в необходимых объемах.